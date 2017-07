Vorsicht mit privaten Daten in Hotspots

Gefahren in freien WLANs

Seit zwei Wochen ist die so genannte Störerhaftung bei offenen WLANs abgeschafft. Viele Smartphones wählen sich automatisch in diese Netze ein. Umso wichtiger, dass bestimmte Sicherheits-Tipps berücksichtigt werden.

Mann hält Smartphone in seiner Hand

Da sich viele Smartphones dort automatisch einwählen, wächst auch die Gefahr, dass sensible Daten wie Passwörter von Fremden mitgelesen und missbraucht werden. Darauf weist Michael Littger im Gespräch mit dem SWR. Littger ist Geschäftsführer von "Deutschland sicher im Netz" (DsiN) .

Wer sich über einen solchen Hotspot in seinem sozialen Netzwerk anmelde oder Bankgeschäfte erledige, müsse damit rechnen, dass "das kostenfreie Internet natürlich auf einmal ganz teuer" werde, so Littger. "Internet-Gangster, aber auch der Sitznachbar" könnten einem unvorsichtigen Nutzer zum Beispiel die Facebook-Identität rauben "und dann in ihrem Namen Schindluder treiben".