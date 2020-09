Laut einer Studie können Vornamen verderben wie Lebensmittel. Oder die deutsch-französische Freundschaft stärken, meint Martin Rupps.

Vornamen verderben wie Käse im Kühlschrank. Was sie ungenießbar macht, hat jetzt eine Studie ermittelt. Der Vorname Alexa zum Beispiel geht gar nicht, seit ein digitaler Lauscher so heißt – Siri dürfte es ähnlich gehen. Greta Thunberg rettet gerade die Welt, aber für weniger Gretas denn je. Dank ihr hat der Vorname Greta die Katastrophe schon hinter sich.

Macaulay Culkin war "Kevin allein zu Haus". Eine ganze Horde Kevins war die Folge dpa Bildfunk Picture Alliance

Vornamen unterliegen Moden – oft zum lebenslangen Unglück ihrer Träger. In den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts tauften viele Deutsche ihre Kinder Adolf und Eva – Adam und Eva wäre unverfänglicher gewesen. Auffallend viele Deutsche, die in den sechziger und siebziger Jahren das Licht der Welt erblickten, heißen Andrea, Susanne und Sabine bzw. Frank, Manfred und Roland. Eine Kollegin von mir, Sabine, saß gleich mit fünf Sabines in der Klasse.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Eltern in den Achtzigern und Neunzigern wählten andere, scheinbar originelle Namen. Plötzlich saßen sechs Kevins in der Klasse. Vornamen wie Jacqueline und Chantal stärkten vermutlich die deutsch-französische Freundschaft. In der Gegenwart herrscht auch auf dem Feld der Vornamen eine große Beliebigkeit. Gewählt wird, was gefällt. Am meisten überrascht mich die Renaissance uralter Namen wie Emil und Ludwig, Emma oder Sophie. Sophie hieß eine meiner Großtanten, geboren am Ende des 19. Jahrhunderts.

Vor- und Nachname immer unwichtiger

Vielleicht kündet dieses Kunterbunt davon, dass der Vorname demnächst seine Bedeutung verliert. Als Mittel zu unserer Identifizierung könnten ihm der Fingerabdruck und noch mehr der Scan unseres Gesichts den Rang ablaufen. Dann werden wir unseren Vornamen wechseln wie Haarfarbe oder Parfüm.