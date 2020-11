per Mail teilen

In Deutschland lesen nur noch rund 30 Prozent der Eltern ihren Kindern regelmäßig vor. Das ist das Ergebnis der Vorlesestudie 2020 der Stiftung Lesen. Demnach lesen die meisten Eltern ihren Kindern nicht vor, weil sie nicht genug Zeit hätten oder zu erschöpft seien. Fast die Hälfte sagte, ihren Kindern werde in der Kita ohnehin vorgelesen. Außerdem mache ihnen Vorlesen keinen Spaß. Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass es in vielen Haushalten nicht genug Bücher gibt, aus denen vorgelesen werden könnte.