Der Unions-Fraktions-Vorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich für ein härteres Vorgehen gegen Terroristen ausgesprochen. Die Sicherheitsbehörden müssten alle verfügbaren Mittel bekommen, um " menschliche Sprengsätze" rechtzeitig zu entschärfen, sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Die islamistischen Anschläge von Dresden, Nizza und Wien hätten gezeigt, wie angespannt die Sicherheitslage sei. Derzeit seien den Behörden in Deutschland rund 620 islamistische Gefährder bekannt, so Brinkhaus. Am Nachmittag berät Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen. Dabei soll es um gemeinsame Maßnahmen gegen islamistischen Terror gehen.