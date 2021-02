Die Deutschen sind ein Volk von Hochrisikopatienten und ihren Betreuern, glaubt Martin Rupps, seit sich alle möglichen Leute bei der Corona-Impfung vordrängeln wollen.

Die Pandemie ist eine Zeit kunstvoller Ausreden. Auf einmal haben in Deutschland überraschend viele Frauen und Männer einen Partner oder eine Partnerin, der oder die dem Friseurhandwerk nachgeht. Oder auch die eigene Tochter bzw. der Sohn. Wie konnten eigentlich Friseursalons vor der Pandemie überleben? Ich glaube nur den kahlrasierten Männern, dass sie selbst Hand an sich gelegt haben, vor allem, wenn sie an einer oder zwei Stellen ihres Kopfes unglücklich ausgerutscht sind.

Nicht alle Spritzen mit Corona-Impfstoff werden für Angehörige der höchsten Risikogruppe verwendet dpa

Auch viele der Frauen und Männer, die sich im Augenblick außer der Reihe impfen lassen, stehen für mich im Verdacht, Märchen zu erzählen. Plötzlich wollen unheimlich viele Zeitgenossen regelmäßig Kontakt mit Hochrisikopatienten haben. Deutschland muss wohl ein Pflegeheim voll mit Hochrisikopatienten und deren Betreuern sein, ich habe es nur noch nicht gemerkt! Auch ein Koblenzer Amtsleiter glaubte, ein paar Impfgruppen überholen zu dürfen. Er hat die Berufsfeuerwehr unter sich, die in Koblenz das Impfzentrum betreibt. Und weil angeblich an diesem Tag noch mehr Impfstoff "über" war, wurden auch gleich des Amtsleiters Sekretärin und seine Ehefrau geimpft. Den Kalauer, dass dem Mann möglicherweise beide Frauen ganz nahe kommen, erspare ich Ihnen.

Ich fände es richtig, wenn ein paar Leute in Deutschland den Impfstoff bevorzugt erhielten. Ich meine Leute, die für sehr viele Menschen Verantwortung tragen, und deren wochenlange Abwesenheit oder gar Tod das allgemeine Wohl treffen würde (Bundesliga-Kicker fallen für mich nicht darunter). So lange aber immer noch nur relativ wenige Angehörige der Risikogruppe 1 eine Impfung erhalten haben, erscheint mir die Abgabe vermeintlich angebrochener Dosen an Leute wie dem Koblenzer Amtsleiter moralisch nicht angemessen. In einem solchen Fall läge es für mich näher, dass die Feuerwehrleute zum Beispiel ihre restlichen Kameraden impfen, auch wenn die jetzt genauso wenig dran sind.

Es wäre schade, wenn die Wohnung oder das Haus des Koblenzer Amtsleiters abbrennt, weil die Hälfte der Feuerwehrleute mit Corona im Bett liegt.