Man erinnert sich kaum - doch schon vor Pandemie-Zeiten gab es regelmäßig Ministerpräsidenten-Konferenzen, nur dass die ohne die Kanzlerin stattfanden. So auch heute. Es geht um Digitalisierung, Mobilität, Pflege und natürlich auch Corona.

So eng und lebhaft wie beim Selfi-Gedränge vor zwei Jahren nach einer Ministerpräsidenten-Konferenz wird es heute ganz sicher nicht zugehen - man trifft sich schließlich nur digital. Trotzdem dürfte der Rahmen vertrauter sein als die zähen Bund-Länder-Runden, die wir seit Beginn der Pandemie regelmäßig erleben.

Es geht um Themen abseits der Corona-Pandemie

Bei ihrem regulären Frühjahrsgespräch wollen die Länder-Chefs vor allem über Themen abseits der Corona-Pandemie sprechen. Konkret geht es bei der Videokonferenz um Zukunftstechnologien wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz, sowie ganz allgemein um Innovationen und Moblilität.

Beim Blick auf die Zukunft des Gesundheits- und Pflegesystems dürften die Corona-Erfahrungen aber schon wieder eine Rolle spielen. Zumal auch EU-Kommisionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) an der Videokonferenz teilnehmen wird. In der Diskussion mit ihr könnten auch die Impfstoffprobleme in Europa zur Sprache kommen.

Impfgipfel am Freitag, Konferenz mit der Kanzlerin am Montag

Am Freitag wollen sich die Länder dann zum Impfgipfel zusammenschalten. Die nächste Online-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) findet dann am kommenden Montag statt.