Bund und Länder beraten heute auf einem Impfgipfel, wie weiter geimpft werden soll. Dabei ist eins klar: Das Ziel kann nur sein, schneller zu werden. Deshalb sollen Hausärzte einbezogen und vielleicht auch die Impfreihenfolge geändert werden.

Eine positive Meldung gab es Vorab: Ab sofort kann wieder mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft werden. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern Abend angekündigt - nur wenige Stunden nachdem die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) dem umstrittenen Impfstoff eine positive Bewertung ausgestellt hatte.

Um noch mehr Tempo in die Impfstrategie zu bringen, soll es spätestens in einem Monat mit den Impfungen in den 70.000 Haus- und Facharztpraxen losgehen. Entscheidend ist dabei die Impfstoffmenge und ihre Verteilung zwischen Impfzentren und Praxen.

"Wir Ärztinnen und Ärzte brennen darauf, endlich starten zu können"

Die Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Rheinland- Pfalz, Dr. Barbara Römer, hat gefordert, dass alle Hausarztpraxen sofort in die Impfungen gegen das Coronavirus mit eingebunden werden. Im SWR sagte Römer, die in Saulheim eine eigene Praxis betreibt: "Wir haben bereits viele Anfragen, wann es endlich mit der Impfung in der Praxis losgeht und führen bereits Wartelisten. Und auch wir Ärztinnen und Ärzte brennen darauf, endlich mit den Impfungen starten zu können."

Zudem gibt es eine Diskussion über die Impfreihenfolge: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund will sie beispielsweise lockern. Wenn in Impfzentren Dosen in großer Zahl übrig bleiben, sollten auch Menschen geimpft werden, die noch nicht an der Reihe sind, sagte Hauptgeschäftsführer des deutschen Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.