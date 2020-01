Die konjunkturelle Lage in der Metallindustrie hat sich deutlich eingetrübt. Die Arbeitgeber fordern deshalb von der IG Metall Lohnzurückhaltung in den Tarifverhandlungen.

Seit Anfang letzten Jahres herrscht Konjunkturflaute in der Metallindustrie, so Südwestmetall-Chef Stefan Wolff. Eine eine Trendwende sei nicht Sicht. Die stark exportabhängige Branche leidet derzeit nicht nur unter konjunktureller Schwäche wegen des Handelskonflikts der USA mit China und dem Brexit, sondern auch unter dem Umstieg der Autoindustrie vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben. Angesichts des tiefgreifenden Wandels in der Branche bräuchten die Unternehmen vor allem Planungssicherheit.

Viele Firmen beklagen hohe Lohnabschlüsse

In dieser konjunkturellen Situation beklagen viele Firmen die aus ihrer Sicht viel zu hohen Lohnabschlüsse und komplizierten Tarifvereinbarungen der Vergangenheit. Die Personalkosten seien uns aus dem Ruder gelaufen, so Stefan Wolff. Er mahnt deshalb vor Beginn der Tarifverhandlungen mit der IG Metall zur Lohnzurückhaltung. Auch deshalb weil angesichts des Wandels in der Branche viel Geld für die Sicherung von Arbeitsplätzen benötigt werde. Aktuelle Studien sehen Hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr.

Wichtig ist nach Ansicht der Arbeitgeber auch, den Unternehmen mehr Flexibilität zu geben. Man brauche Regelungen, wie und wann Betriebe in bestimmten Situationen eigene Wege gehen könnten - ohne dass darüber stets einzeln verhandelt werden müsse.

IG Metall setzt auf Beschäftigungssicherung und Lohnerhöhungen

Morgen wird die baden-württembergische IG Metall über ihre Forderungen beraten. Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg betonte schon heute, dass die IG Metall, dass es der Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen sowohl um Jobsicherung als auch Einkommen gehen wird, die der Preisentwicklung angepasst sind. Trotz der konjunkturellen Lage und der Transformationsprozesse produzierten nach wie vor Betriebe in Mehrarbeit und Sonderschichten.

Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg dpa Bildfunk picture alliance/Tom Weller/dpa

Baden-Württemberg häufig Pilotbezirk für Tarifabschluss

Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und IG Metall beginnen voraussichtlich Mitte März. Mit rund einer Million Beschäftigten ist die Metall- und Elektroindustrie die Schlüsselbranche im Südwesten. Den vor zwei Jahren ausgehandelten Abschluss bewertete Wolf am Mittwoch rückblickend als zu hoch - noch einmal würde man ihm nicht zustimmen. Baden-Württemberg war vor zwei Jahren wie schon häufig der Pilotbezirk für den Tarifabschluss von Arbeitgebern mit der Gewerkschaft IG Metall.