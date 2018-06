Vor Ostern Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen soll es noch vor Ostern Warnstreiks geben. Verdi-Chef Frank Bsirske kündigte Ausstände in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes an. Auch Flughäfen sollen betroffen sein, aber nicht im Ferienverkehr zu Ostern. In der zweiten Verhandlungsrunde hatte es keine Annäherung gegeben. Verhandelt wird für rund 2,3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 200 Euro zusätzlich pro Monat.