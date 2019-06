Die Verfolgung Homosexueller wurde am 11. Juni 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Trotzdem bleibt nach Ansicht von Aktivisten noch viel für die Gleichberechtigung zu tun.

Papier sei geduldig, sagte Alexander Vogt, Bundesvorsitzender der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), im SWR. Auch wenn Homosexualität seit 25 Jahren in Deutschland nicht mehr strafbar sei, ist die Gleichstellung "in den Köpfen noch nicht überall angekommen." Positiv stimme ihn allerdings, dass die Bevölkerung oft weiter sei als die Politiker. Das habe die Debatte um die "Ehe für alle" gezeigt.

Im Bundestag herrsche ein kollegialer Umgang mit Schwulen und Lesben. Ausnahme sei die AfD, sagt Alexander Vogt im Audio:

Schwule und Lesben in CDU/CSU inzwischen "anerkannt"

Auch in seiner Partei habe sich eine Menge getan. 1999 sei er in die CDU eingetreten. "Da wurde nicht mit uns geredet. Man ist uns aus dem Weg gegangen", ergänzt der LSU-Bundesvorsitzende. "Heute sind wir anerkannt." In vielen Landesverbänden der CDU und auch in Bayern bei der CSU würden die Lesben und Schwulen in der Union um Rat gefragt. Allerdings gebe es weiterhin ein gewisses Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle.

Rehabilitierung von Homosexuellen in Deutschland hat zu lange gedauert

Zum 25. Jahrestag der Abschaffung des Paragrafen 175 bedauerte es Alexander Vogt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland zu viel Zeit mit der Rehabilitierung von Homosexuellen gelassen habe. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Höhe der Entschädigung. Verurteilte Männer haben Anspruch auf 3.000 Euro. "Das ist ein symbolischer Betrag", ergänzte der LSU-Bundesvorsitzende, der nicht ausreiche. "Ich finde das schade. Man hätte ein gutes Zeichen setzen können und den Betroffenen wirklich helfen können."