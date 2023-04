Meinung: Von toxischen Sombreros

Wie sehr fühlen sich Mexikaner und Japaner beleidigt und herabgesetzt, wenn sich eine Seniorentanzgruppe bei ihrer "Reise um die Welt" mit Sombreros oder Kimonos verkleidet, fragt sich Gerhard Leitner in seiner Kolumne.

Ich muss mich outen. Wir haben neulich - und das nicht zum ersten Mal - daheim Sushi selbst gemacht und anschließend stilecht mit Stäbchen gegessen. Zum Glück hat's keiner gesehen. Also nicht wegen der Technik - nein, weil wir uns dabei, wie Japaner gefühlt haben. Kein Problem sagen Sie? Moment mal: Wenn eine Seniorentanzgruppe bei einer Aufführung auf der Bundesgartenschau keinen Sombrero tragen darf, weil das die Gefühle von Mexikanern verletzen könnte, oder keine Saris oder Kimonos wegen der Gefühle von Asiaten, dann sind meine Essstäbchen auf jeden Fall genauso grenzwertig.

Die Kolumne von Gerhard Leitner können Sie hier auch als Audio hören:

Perspektivwechsel: Aus Sicht eines Mexikaners

Nun hat die Ballettgruppe entschieden: Bei der kommenden Aufführung in einem bekannten Vergnügungspark im Ortenaukreis tragen sie bei ihrer "Weltreise mit dem Traumschiff" wieder wie geplant Sombreros und andere landestypische Kleidungsstücke. Und zwar ohne Abstriche. Dann versetze ich mich jetzt mal in den Mexikaner, der zufällig - also völlig unvorbereitet und ohne Trigger-Warnung - die Frauen im Alter zwischen 60 und 82 Jahren einen mexikanischen Tanz mit entsprechender Verkleidung aufführen sieht. Wobei - da fängt es ja schon an: Als weißer Westeuropäer habe ich eigentlich gar nicht das Recht, mich in den Mexikaner reinzuversetzen. Aber trotzdem: Fühlt er sich dann herabgesetzt? Fühlt er sich kolonialistisch beleidigt - von den alten Damen auf der Bühne? Gute Frage.

Ein Asiate in Lederhosen

Sicher ist aber, dass Mexikaner, genauso wie Japaner, eher nicht zu den bedrohten und damit besonders schützenswerten Völkern gehören. Genauso wenig wie die Bayern oder Tiroler - über die man sich auch gerne lustig macht - wenn jedes Jahr Millionen Besucher in Dirndl und Lederhosen das Münchner Oktoberfest besuchen. Darunter jede Menge Asiaten, Amerikaner - wahrscheinlich auch Mexikaner. Das ist wie beim Sombrero auf dem falschen Kopf eher peinlich oder kindisch - so wie das bei Folklore schnell mal passiert.

Die Meinung von Gerhard Leitner SWR Oliver Reuther

Neugier auf andere Kulturen

Aber was wären wir ohne die Neugier auf andere Kulturen? Natürlich dürfen auch weiße Musiker Jazz spielen, der von Schwarzen erfunden wurde. Es ist eine tiefe Verbeugung, wenn Eric Clapton den Blues spielt. Und wenn ein schweizer Bassist in einer Reggae-Band spielt, dann deswegen, weil er die Musik und die jamaikanische Kultur liebt, und nicht, weil er irgendwas klauen will. Genauso wie die Damen der Ballett-Gruppe. Lang Lang spielt Beethoven und Tschaikowski deswegen so genial, weil er deren Musik durchdringt, sie sich im positivsten Sinn "aneignet". So wie für mich die Stäbchen eine Verbeugung vor der Asiatischen Küche sind, auch wenn ich mit Gabel und Messer wesentlich besser zurechtkomme.