Meinung: Von der Stärke einer Demokratie

"Alle Macht geht vom Volke aus" heißt es im Artikel 20 des Grundgesetzes. Das ist die große Stärke der Demokratie - und leider auch ihre größte Schwachstelle, meint Pascal Fournier.

"Deutschland ist eine starke Demokratie", sagt der Bundeskanzler. So ein bisschen Rechtspopulismus, das gibt’s doch auch in anderen Ländern! Und - Zitat Olaf Scholz: "rechtspopulistische Parteien müssen deshalb nicht relevant oder dominant werden." Puh, da bin ich aber beruhigt - wo es doch im Kreis Sonneberg in Thüringen gerade so aussah, als sei die AfD dort ziemlich relevant oder dominant geworden. Zum Glück wohl ein Irrtum, Deutschlands Demokratie ist ja stark, sagt der Kanzler.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Jeder vierte Ostdeutsche wünscht sich eine Einheitspartei

Dann macht es vermutlich auch kaum etwas aus, dass laut einer Studie der Universität Leipzig von dieser Woche inzwischen mehr als die Hälfte der Ostdeutschen mit dieser "starken Demokratie" immer weniger anzufangen weiß. Dass über Dreiviertel der Ansicht sind, keinerlei Einfluss auf das politische Geschehen zu haben. 65 Prozent es sinnlos finden, sich politisch zu engagieren. Dass sich ein Viertel der Befragten eine Einheitspartei wünscht und 14 Prozent einen Führer …

FDP regiert als "Opposition" mit

Ein paar Fragen hätte ich da noch… Wie stark ist unsere Demokratie denn aktuell dank des völlig unnötigen endlosen Gewürges der Ampel um ein im Kern eigentlich völlig richtiges Heizungsgesetz? Wie stark ist unsere Demokratie dank der andauernden regierungsinternen Oppositionspolitik der FDP? Ach ja, und wie hilfreich und kräftigend ist die Union mit ihrer Fundamental-"gegen-alles"-Politik, an die sie dann auch noch das Etikett "konstruktiv" klebt?

Deutsche Demokratie zu sexy

Alles zusammengenommen: Da kann die deutsche Demokratie doch sicher vor Kraft kaum laufen, oder? Ganz zu schweigen davon, dass sie auch enorm attraktiv wird, bekanntlich macht kaum etwas Politik so sexy wie der Dauerclinch aller Beteiligten!

Der österreichische Dichter Franz Grillparzer hat mal geschrieben: "Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen." Und was fällt uns dazu ein? Richtig: Stolze 41 Cent mehr gesetzlicher Mindestlohn ab 2024. Was für ein Glück, dass wir so eine starke Demokratie haben!