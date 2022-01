Gewiefte Banker und ihre lästigen Kunden

per Mail teilen

Manche Geldhäuser behandeln ihre Kunden wie lästige Störer, deren Rechte nicht viel zählen. Gut, wenn die sich das nicht gefallen lassen, meint Stefan Giese.

Am Dienstag hat am Landgericht Stuttgart ein Prozess begonnen, in dem es um nichts Geringeres geht als das gestörte Verhältnis von Banken zu ihren Kundinnen und Kunden. Im Mittelpunkt steht die Volksbank Welzheim (Rems-Murr-Kreis). Sie hat einem Kunden das Konto gekündigt, weil er die Frechheit besaß, von der Bank unrechtmäßig erhobene Gebühren zurückzufordern. Außerdem wollte er einer Gebührenerhöhung nicht zustimmen.

Gern zum eigenen Vorteil, zu Lasten der Kunden

Schon die unrechtmäßig erhobenen Gebühren werfen ein Schlaglicht auf die offenbar übliche Selbstherrlichkeit der Bankbranche. Diese brauchte nämlich die Hilfe des Bundesgerichtshofs (BGH), um zu erkennen, dass Schweigen keine Zustimmung ist – auch dann nicht, wenn es um die Erhöhung von Bankgebühren geht. Der BGH urteilte im April 2021, dass "stillschweigende" Regelungen unzulässig sind, und Betroffene zu viel gezahltes Geld zurückfordern können.

Seitdem wird in manchen Geldhäusern viel Hirnschmalz darauf verwendet, das Urteil möglichst zu umgehen – zum eigenen Vorteil und zu Lasten der Kundschaft. Verbraucherschützer bezeichnen es als "gängige Praxis", dass Banken mit der Kündigung drohen, sobald es jemand wagt, das BGH-Urteil für sich in Anspruch zu nehmen.

Auch ein kreativer Ersatz für die "stillschweigende Zustimmung" zu Änderungen der Geschäftsbedingungen scheint ein besonders gewiefter Banker bereits gefunden zu haben. Laut Presseberichten klagt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Volksbank Ludwigsburg, weil diese von einer Zustimmung der Kunden zu entsprechenden Änderungen ausgeht, sobald sie auch nur einmal Geld abheben.

Kündigung "gängige Praxis"

Natürlich haben Banken das Recht, Geschäftsbeziehungen mit Kunden zu beenden. Es ist ihnen aber zu wünschen, dass ihnen am Ende nur noch Kunden bleiben, die es nicht stört, als lästiger Störfaktor behandelt zu werden.