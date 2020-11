Auch in Bayern gibt es jetzt erste Fälle von Vogelgrippe. Bei mehreren Wildenten im Landkreis Passau sei die Krankheit nachgewiesen worden, teilte das Umweltministerium in München mit. Geflügelhalter sollten deshalb ihre Tiere vor Kontakt mit Wildvögeln schützen. Stallpflicht gilt im Landkreis Rottal-Inn und größtenteils im Landkreis Passau. Bislang waren nur Fälle in Norddeutschland und in Nordrhein-Westfalen bekannt. In Baden-Württemberg ist das Vogelgrippe-Risiko nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums derzeit hoch. Hygiene sei daher wichtig. Menschen stecken sich aber nur in sehr seltenen Fällen an.