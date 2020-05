per Mail teilen

Französische Sicherheitskräfte haben den wegen des Völkermords in Ruanda gesuchten Félicien Kabuga festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der 84-Jährige in der Nähe von Paris festgenommen. Dort lebte er unter falscher Identität. Er war einer der wichtigsten Angeklagten vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda. Kabuga wird vorgeworfen, die Interahamwe-Milizen gegründet zu haben: Das ist die bewaffnete Gruppe, die hauptsächlich für den Völkermord an den Tutsi 1994 verantwortlich gemacht wird. Dabei kamen nach Schätzungen zwischen 800.000 und einer Million Menschen ums Leben.