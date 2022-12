Meinung: Geld, ein Schmieröl für die Politik

per Mail teilen

Die moralische Entrüstung über den Korruptionsfall rund um Eva Kaili geht Martin Rupps auf den Geist. Geld ist ein Schmieröl der Politik.

Statt "gelbe Säcke" voller Müll hätte ich lieber welche voller Geld. So wie Eva Kaili, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, offenbar säckeweise Geld in ihrer Wohnung hortete. Stellen sich die Korruptionsvorwürfe als zutreffend heraus, gehört die Politikerin strafrechtlich verfolgt. Allerdings geht mir die moralische Entrüstung, die jetzt europaweit laut wird, auf den Geist. Wer hohe politische Ämter wahrnimmt, weiß: Geld gehört zu den Schmierölen der Politik.

"Korruption ist Gift für die Demokratie", kommentierte eine weitere Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), die Festnahme der Kollegin. Was sie nicht sagte: Gier auch. Regierungen sogenannter Schurkenstaaten laden EU-Parlamentsmitglieder gern zu glanzvollen Besuchen ein. Ein Privaturlaub ist langweilig dagegen. Zurück in Brüssel, redet dann so mancher Abgeordneter mit Milde über die Gastgeber.

Korruption gilt als Straftatbestand, Gier nicht. Nicht nur im EU-Parlament, auch im Deutschen Bundestag sitzen gierige Mitglieder. Offenlegung der Nebeneinkünfte, Vorlage eines Lobbyregisters – jahrelang hat sich die Mehrheit des sogenannten hohen Hauses gegen derlei Einblicke gewehrt. Noch immer herrscht keine volle Transparenz. Der Brüsseler Fall gäbe Gelegenheit, an diesen Missstand zu erinnern!

In der Sache erscheint mir der Grat schmal, ob jemand heimlich Geld nimmt oder legal horrende Nebeneinkünfte bezieht. Hier wie da geht es oft um Schmieröl für die Politik. Eva Kaili hat sich mutmaßlich nur zu plump schmieren lassen.