Visionär und geschwätzig in den Corona-Exit

Bund und Länder werden neue Corona-Regeln festlegen. Einige Politiker reden schon über eine Exit-Strategie. Das ist mitten in der Omikron-Welle kurzsichtig und verantwortungslos, meint Kirsten Tromnau.

Gespräche mit Freunden und Bekannten in der vergangenen Woche fingen fast alle so an: "Ich kann das Thema Corona nicht mehr hören!" Erstaunlicherweise dreht sich nach dieser Feststellung doch die gesamte Unterhaltung nur noch um Corona. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht.

Bund und Länder beraten wieder über neue Corona-Regeln dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Die Verunsicherung ist groß. Viele sind brav zu ihren Impfterminen gegangen, sind jetzt geboostert und stehen trotzdem gefühlt wie Trottel da. Denn auch für Menschen mit drei Impfungen ist das Leben längst nicht wieder normal. Die meisten sind einfach nur noch ge- und entnervt.

Bund und Länder sprechen am Montag wieder mal über neue Maßnahmen und Regeln. Im Vorfeld wird von Lockerungen bis Verschärfungen alles gefordert. Mit der Erwartung, dass die Omikron-Variante Mitte Februar in Deutschland ihren Höhepunkt haben wird. Zudem geht es mal wieder um einen Mangel – diesmal an PCR-Testkapazitäten. Der Weg für die Einführung einer Impfpflicht soll geebnet werden, umsetzbar wahrscheinlich erst im Sommer.

Ich kann nicht nachvollziehen, warum nach zwei Jahren Corona unsere Politik immer noch der Pandemie hinterherhinkt. Obwohl Omikron sich weiter ausbreitet, wollen einige Politiker jetzt sogar lieber über Exit-Strategien sprechen. Sie geben sich kurzsichtig und wortkarg zum Pandemieverlauf, dafür visionär und geschwätzig für die Zeit danach. Das empfinde ich als realitätsfern und dem Volk verantwortungslos nach dem Maul geschwätzt.