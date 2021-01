per Mail teilen

Vor dem Corona-Gipfel der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind bundesweit nächtliche Ausgangssperren und eine strengere Maskenpflicht im Gespräch. Die Virologin Ulrike Protzer sieht das kritisch.

Derzeit sei Deutschland bei den Neuinfektionen auf einem vernünftigen Weg. Das hat die Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München im SWR gesagt: "Ich denke, dass man die Maßnahmen erstmal so beibehalten könnte, ohne noch sehr stark weiterzuverschärfen." Wichtig sei es, bei den Fallzahlen in einen Bereich zu kommen, der die Krankenhäuser nicht zu stark belaste.

Einer bundesweit einheitlichen nächtlichen Ausgangssperre, wie sie im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels diskutiert wird, steht die Virologin skeptisch gegenüber: "Das ist eine politische Entscheidung", meint Ulrike Protzer. Virologisch seien die Vorteile schwer zu beurteilen. "Wichtig ist, zu verstehen, dass wir es sind, die dieses Virus spazieren tragen. Ob man das nachts oder tags tut, danach fragt dieses Virus nicht." Wichtig sei vielmehr, Abstandsregeln einzuhalten und einen ausreichenden Mund-und-Nasenschutz zu tragen.

FFP2-Maske oder OP-Maske?

Dabei spricht sich die Virologin dafür aus, im Fall einer bereits diskutierten Verschärfung der Maskenpflicht in der Bahn und beim Einkaufen neben FFP2-Masken auch die leichteren OP-Masken zu erlauben. Über die Wirkung dieser Maßnahme, die in Bayern bereits gilt, wisse man noch nichts. Klar sei aber, dass die medizinisch zertifizierten Masken höheren Schutz böten.

"Ob jetzt eine FFP2-Maske unbedingt erforderlich ist oder ob nicht auch eine zertifizierte sogenannte OP-Maske ausreicht, da streitet sich die Fachwelt." Einige Studien hätten gezeigt, dass die Wirksamkeit gleich sei. Dabei sei die OP-Maske für ältere Menschen und Personen mit Lungenproblemen angenehmer zu tragen. "Ich persönlich denke, da sollte man beides erlauben."