Linksparteichefin Katja Kipping wirbt für die Einführung einer Vier-Tage-Arbeitswoche. Die Corona-Krise wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. Sie meint, die Arbeitszeitverkürzung mache Beschäftigte "glücklicher und gesünder". Arbeitsmarktforscher Stefan Sell von der Hochschule Koblenz hat Zweifel. Er sagte im SWR, in Berufen mit hohem Anforderungsprofil könne er sich eine Erhöhung des Glücksgefühls vorstellen. Aber: "Es kommt darauf an, wozu die Arbeitszeitverkürzung führt. Wenn Sie zwar quantitativ weniger arbeiten, gleichzeitig aber in der geringeren Arbeitszeit eine höhere Produktivität erbringen müssen, weil die Aufgaben faktisch erhöht werden, dann kann sogar ein Schuss sein, der nach hinten losgeht." In Deutschland gebe zwar es eine große Erfahrung mit flexibler Arbeitszeit. Eine Aussage "Gut oder schlecht" lasse sich aber nicht treffen. Das hat Stefan Sell, der Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz im Gepräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesagt. mehr...