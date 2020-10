Im Südwesten geraten viele Apotheken nach der Insolvenz des Rezept-Abrechnungsdienstleisters AvP in Finanzprobleme. Durchschnittlich soll es um 120.000 Euro pro Apotheke gehen.

Nach Angaben der Apothekerverbände ist in Baden-Württemberg etwa jede fünfte Apotheke betroffen, in Rheinland-Pfalz weniger als jede Zehnte. Bundesweit geht es geschätzt um mehrere hundert Millionen Euro, die der insolvente Abrechnungsdienst nicht an die betroffenen Apotheken weitergeleitet haben soll. Durchschnittlich soll es um 120.000 Euro pro Fall gehen, in Baden-Württemberg sind es nach einer Umfrage des Landesapothekerverbands sogar 170.000 Euro pro Apotheke. Im Einzelfall kann es um noch mehr Geld gehen.

Brief an Ministerpräsident Kretschmann

Ein Sprecher des Landesapothekerverbands sagte, sollte das Geld weg sein, stünden viele der etwa 2.400 Apotheken in Baden-Württemberg vollkommen unverschuldet vor dem Aus, denn sie können ihre Großhändler, Personal und Betriebskosten nicht bezahlen. In einem Brief an Ministerpräsident Kretschmann bitten die Apothekervertreter die Landesregierung um finanzielle Hilfe.

Auch in Rheinland-Pfalz sorgen sich Apotheker um ihre Existenz



In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des dortigen Verbands bis zu zehn Prozent der Apotheken betroffen. Auch sie seien in ihrer Existenz bedroht. Der Großteil der Apotheken im Land hatte aber nicht mit dem insolventen Abrechnungsdienstleister AvP aus Düsseldorf zusammengearbeitet.

AvP hatte den Apotheken schriftlich versprochen: "Die Zahlungen für ihre Rezepte sind sicher auf dem Weg." Grund für ausstehende Zahlungen seien nicht reibungslos gelaufene Umstrukturierungen. dpa Bildfunk Friso Gentsch/dpa

Der Apotheken-Abrechner hatte in der Vergangenheit für etwa jede sechste Apotheke in Deutschland gebündelt Rezepte bei den Krankenkassen eingereicht und die Gelder an die Apotheken weitergeleitet. Eigentlich sollten die Gelder der Apotheken dabei auf Treuhandkonten vor unbefugtem Zugriff geschützt sein.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bankrotts gegen AvP

Im August ist der Großteil des Geldes aber offenbar nicht mehr geflossen. Der Dienstleister wurde zuletzt von der Finanzaufsicht Bafin kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt zudem gegen zwei Beschuldigte wegen Bankrottes. Beim Bankrott handelt es sich um eine betrügerische Insolvenz, vor der Vermögenswerte beiseitegeschafft wurden.