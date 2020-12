Das Kabinett hat die geplante Lebensmittel-Ampel auf den Weg gebracht. Eine erweiterte Nährwert-Ampel vom grünen A bis zum roten E soll Verbrauchern in Deutschland künftig beim Einkauf Orientierung bieten. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin eine Verordnung zur Einführung der freiwilligen "Nutri-Score"-Kennzeichnung. mehr...