Corona-Chaostage in Stuttgart und Mainz

Viele Menschen im Südwesten wussten am Freitagabend nicht, was am nächsten Tag mal mit, mal ohne Schnelltest geht. Die Landesregierungen blieben ihre Hausaufgaben schuldig, meint Martin Rupps.

Die Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel in Baden-Württemberg ernten Kritik. "So nimmt das Vertrauen und die Akzeptanz in die Politik weiter ab", schimpfte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch. Mit Blick auf die späte Bekanntgabe der Ausnahmen twitterte der baden-württembergische SPD-Generalsekretär Sascha Binder, "das Chaos ist perfekt". Wer im Land geboostert ist oder dessen Zweitimpfung bzw. Genesung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, kommt um die Testpflicht herum. Die Ausnahme von der Testpflicht gilt auch für Geboosterte in Rheinland-Pfalz.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gilt in Restaurants und Fitnessstudios 2GPlus. Ausnahmen von der Testpflicht stiften Verwirrung

Viele Menschen im Südwesten haben am Freitagabend noch nicht gewusst, was am nächsten Tag mal mit, mal ohne Corona-Schnelltest geht. Das finde ich erstaunlich und ärgerlich, wo doch die Landesregierungen die Krise bereits im zweiten Winter bewältigen müssen. Und ja, die Ausnahmen – so berechtigt sie mir in der Sache erscheinen – machen die Verordnung komplizierter und erklärungsbedürftiger. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihr Amtskollege aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), geben gern die Kameltreiber für das impfskeptische Volk. Die eigenen Hausaufgaben – schlüssige, pünktlich verkündete Verordnungen – bleiben sie schuldig.

Winfried Kretschmann findet seine widersprüchliche Verordnung besser als einen Lockdown (sicher auch, weil wieder seine Regierung bzw. der Staat für den Schaden der Betriebe aufkommen müsste). Ich nicht. Von einem Lockdown geht viel Gerechtigkeit aus. Und alle wissen, woran sie sind.