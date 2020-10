Die Fußballfrauen des Karlsruher SC erwarten am Samstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Wildparkstadion. Der KSC spielt zwei Klassen tiefer in der Regionalliga, hofft aber dennoch auf eine Überraschung. Denn obwohl man gerade erst in die Regionalliga aufstieg, wurden von den ersten sieben Pflichtspielen sechs gewonnen. Für die Karlsruher ist es für mindestens vier Wochen der letzte gemeinsame Auftritt. Wegen der neuen Corona Verordnungen dürfen die KSC-Frauen im November weder trainieren noch spielen. mehr...