Versuch in Berlin: Tempo 30 auf Hauptstraßen

Die Stadt Berlin hat einen Modellversuch mit Tempo 30 auf einigen Hauptstraßen gestartet. Der Berliner Senat hofft so, die Stickoxidbelastung in der Luft reduzieren zu können. Der Städte- und Gemeindebund hält den einjährigen Versuch grundsätzlich für sinnvoll. Allerdings müssten die Ampeln so geschaltet werden, dass der Verkehr auch fließt, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem RBB. Langfristig solle aber der Nahverkehr stärker gefördert werden.