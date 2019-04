Mehr als jeder fünfte Flug war im Winterflugplan der Flughäfen Stuttgart, Frankfurt, Basel, Karlsruhe, Friedrichshafen und Hahn nicht planmäßig unterwegs. Und jetzt kommt Ostern.

Verspätet, gestrichen, umgeleitet: Fliegen ist eine Geduldsprobe, denn jeder fünfte Flug im Südwesten läuft nicht reibungslos. Während des Winterflugplanes waren mehr als 42.000 Flüge nicht planmäßig unterwegs. Das entspricht gut 22 Prozent aller An- und Abflüge an den sechs wichtigsten Verkehrsflughäfen im Südwesten, wie eine SWR-Datenanalyse zeigt.



Pünktlichkeitsquote: Wie häufig sind Flüge verspätet?

Je größer das rote Segment, desto schlechter steht es um die Pünktlichkeit. Die Grafik zeigt den Anteil der unpünktlichen An- und Abflüge an den sechs analysierten Flughäfen.

In Basel, Karlsruhe und Stuttgart läuft der Flugbetrieb besser als anderswo im Südwesten: Die drei Flughäfen haben die höchste Pünktlichkeitsquote. SWR

193.000 Flüge im Südwesten analysiert

Die SWR Datenreporter haben für die Analyse 193.000 An- und Abflüge von Passagiermaschinen an den Flughäfen Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe, Friedrichshafen, Basel und Hahn im Zeitraum vom 28. Oktober 2018 bis 30. März 2019 (Winterflugplan) ausgewertet. Als nicht planmäßig zählen Flieger, die mehr als 15 Minuten später ankommen oder abfliegen. Auch gestrichene und umgeleitete Flüge wurden mitgezählt. Dazu hat der SWR ein eigenes Flugdatentracking entwickelt, um die Probleme und Verspätungen im Südwesten zu dokumentieren.

Überdurchschnittlich viele schlechte Tage am Hahn und in Frankfurt

Der Winterflugplan hat 154 Tage lang gegolten. Dabei gab es an den acht untersuchten Flughäfen unterschiedlich viele gute und schlechte Tage. Am Flughafen Hahn ist Pünktlichkeit ein Dauerproblem. Hier war der Anteil der verspäteten Flüge an 94 Tagen überdurchschnittlich hoch. Denn dass mehr als ein Drittel aller An- und Abflüge verspätet sind, kommt hier nahezu jeden dritten Tag vor. Zum Vergleich: Am Flughafen Basel, der wesentlich mehr Flüge abgefertigt, gibt es solche Extreme nur alle paar Wochen. Aber auch an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt gab es 31 intensive Verspätungstage, nur an 73 Tagen verlief der Flugverkehr durchschnittlich pünktlich. Ähnlich lief es in Karlsruhe/Baden-Baden mit 76 durchschnittlichen Tagen. Stuttgart und Basel kommen dagegen auf über 100 durchschnittlich gute Tage. Die SWR-Analyse zeigt: Reisende können also in Basel und Stuttgart eher damit rechnen, pünktlich unterwegs zu sein.



Verlässlichkeit: Wie oft kommt es vor, dass besonders viele Flüge unpünktlich sind?

Je größer der Anteil der roten und hellroten Tage, desto häufiger treten an diesem Flughafen viele Verspätungen auf. Die Balken zeigen, an wie vielen Tagen der Flugbetrieb durchschnittlich pünktlich (grün) verläuft, eher unpünktlich (hellrot) oder besonders unpünktlich (rot).

Am Flughafen Hahn kommt es relativ häufig vor, dass der Flugplan durcheinander gerät. Basel und Stuttgart haben dagegen - trotz deutlich größerem Flugbetrieb - relativ selten Tage mit einem sehr hohen Anteil verspäteter Flüge. SWR

Wird Ostern wieder chaotisch?

Gerade in Ferienzeiten ist der Flugverkehr gefordert. Zu Beginn der Weihnachtsferien im vergangenen Jahr waren an allen Flughäfen mehr als die Hälfte aller Flüge verspätet. Wenn am kommenden Wochenende die Osterferien beginnen, könnte es zu den ersten Chaostagen kommen, befürchten Experten. Im vergangenen Jahr hatten 3,4 Millionen Flugbewegungen Airports, Airlines und Flugsicherung immer wieder überfordert und an den Rand des Kollapses gebracht. Nach Schätzung der Deutschen Flugsicherung (DFS) wird der Flugverkehr im deutschen Luftraum auch in diesem Jahr weiter wachsen, und zwar um rund 4 Prozent. Der Himmel über Deutschland wird also in diesem Jahr noch mehr überlastet sein.

Hinzu kommt, dass offenbar speziell die Ferien- und Billigflieger Probleme haben, pünktlich zu sein. Das zeigt die SWR-Analyse: Airlines wie Tuifly stechen dabei besonders hervor: 46 Prozent aller Flüge im Winterflugplan waren verspätet. Auch die Billigairline Wizzair kommt auf einen Anteil von 49 Prozent und der deutsch-türkische Ferienflieger SunExpress hat bei 46 Prozent der Flüge Probleme mit der Pünktlichkeit.



Überlastungszeit: Wie gut läuft es zu Ferienbeginn?

Zu Beginn der Weihnachtsferien ist die Verspätungsquote an allen Flughäfen sprunghaft auf rund 50% gestiegen. Die roten Kurven zeigen die tägliche Verspätungsquote im Verlauf der 154 Tage des Winterflugplans für die sechs analysierten Flughäfen.

Im SWR-Pünktlichkeitsmonitor können Sie sich informieren, wie pünktlich die einzelne Fluggesellschaft in den vergangenen sieben Tagen geflogen ist.

Große Unterschiede bei den Airlines

Unter den Top10-Airlines mit den meisten Flügen im Südwesten sind Germanwings, Eurowings und Easyjet am häufigsten pünktlich unterwegs. Dagegen sind Flüge von Air Dolomiti, Condor und Lufthansa deutlich häufiger verspätet. Allerdings kann Lufthansa mit einer durchschnittlichen Verspätungszeit von 35 Minuten punkten. Easyjet (in Stuttgart und Basel) dagegen kommt auf durchschnittlich mehr als 45 Minuten Verspätungszeit. Auch Konkurrent Ryanair (in Frankfurt, Karlsruhe und am Hahn) hat im Schnitt bei unpünktlichen Flügen 38 bis 45 Minuten Verspätung. Rund die Hälfte aller verspäteten Flüge im Südwesten verzögern sich um bis zu einer halben Stunde. Grundsätzlich zeigt die SWR-Analyse eine Tendenz, dass eine Verspätungsquote von 50 Prozent und mehr sowie besonders lange Verspätungszeiten häufiger bei kleineren Fluggesellschaften auftreten.

„In diesem Sommer können wir noch nicht alle glücklich machen.“

Flugverkehr bleibt überlastet - auch im Sommerflugplan

Seit dem 31. März 2019 gilt der Sommerflugplan. Aber die Ursachen für die Probleme bei der Pünktlichkeit bleiben wohl : Die Taktung der Flugpläne ist häufig viel zu eng. Die Passagierzahlen sind so stark gestiegen, dass die Flughäfen das Aufkommen nicht mehr bewältigen können. Und immer wieder ist der Luftraum überfüllt, weil zu viele Maschinen gleichzeitig unterwegs sind oder zu wenige Fluglotsen im Dienst sind. Ende März 2019 hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) deshalb nach dem Chaossommer 2018 erneut einen Luftfahrtgipfel anberaumt, um die Probleme anzugehen. Angesichts der mangelhaften Pünktlichkeit zeigt sich der Verband der Flughafenbetreiber in einer Erklärung selbstkritisch: „Pünktliche Starts und Landungen gehören zu den zentralen, aber auch anspruchsvollsten Zielen, auf die Flughäfen ihre Infrastruktur und operativen Prozesse ausrichten.“ Am Ende des Gipfels dämpfte der Minister aber die Erwartungen der Passagiere mit den Worten: „In diesem Sommer können wir noch nicht alle glücklich machen.“