Am Samstag werden wohl viele Fernverkehrszüge verspätet oder gar nicht abfahren. Damit rechnet die Deutsche Bahn und das liegt vor allem am Wetter: Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der Nordhälfte Deutschlands Stürme, außerdem über 40 Zentimeter Neuschnee, Eisregen, Frost und Glätte. Laut Bahn können gekaufte Tickets kostenlos storniert oder umgebucht werden.