Meinung: Von der Versicherung hinters Licht geführt

Versicherungen sind Meister der Spitzfindigkeiten, die es ihnen erlauben, ihre Kunden im Schadensfall auffallend oft im Regen stehen zu lassen, meint Stefan Giese

In Krisenzeiten zeigt sich der Wert einer Versicherung - bei Hochwasser etwa oder bei einer Pandemie. Leider zeigt sich dann auch, dass der schlechte Ruf der Versicherungskonzerne nicht von ungefähr kommt.

Das SWR-Verbrauchermagazin „Marktcheck“ berichtet in seiner aktuellen Ausgabe von Bewohnern aus dem Ahrtal, die glaubten, ihre Häuser mit einer Elementarversicherung gegen extreme Wetterereignisse wie Hochwasser abgesichert zu haben. Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 mussten sie allerdings Bekanntschaft mit der brancheneigenen Kunst der Spitzfindigkeit machen. So verweigert ein Versicherer die Schadensübernahme mit dem Argument, der Versicherungsnehmer sei zwar gegen „Überschwemmung durch Starkregen“ versichert, nicht jedoch gegen „Überschwemmung durch Starkregen und Hochwasser“. Pech gehabt.

Juristisch wasserdicht zum eigenen Vorteil

Ähnlich erging es etlichen Gewerbetreibenden, die sich gegen behördlich angeordnete Betriebsschließungen – etwa im Fall einer Pandemie – versichert hatten, und sich dann im Corona-Lockdown von ihren Versicherern eine Abfuhr einhandelten. Da im Versicherungsvertrag Covid nicht ausdrücklich erwähnt sei, gebe es auch keine Entschädigung, so die Logik der Versicherer. Vor Gericht kommen sie damit übrigens in aller Regel durch, was nicht verwundern kann. Schließlich beschäftigen sie ein Heer von Fachleuten, die sich ausführlich der Frage widmen, wie die Verträge juristisch wasserdicht zum eigenen Vorteil ausfallen – und das heißt mitunter eben auch: zu Ungunsten der Versicherten.

In der Politik wiederum ploppt nach jedem Unwetter zuverlässig die Forderung auf, Elementarversicherungen verpflichtend zu machen. Für die Versicherungskonzerne wäre das ein Fest, für die Versicherten nicht unbedingt, wie ein Blick ins Ahrtal verrät – zumindest so lang, wie niemand die Konzerne daran hindert, ihre Kunst der Spitzfindigkeit gegen die Kunden auszuspielen.