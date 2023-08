Meinung: Darwin im Maxi-Cosi

Wenn Frauen Roboter heiraten und Kinder Y heißen, dann ist die Welt irgendwie ganz schön verrückt geworden, meint unsere Kolumnistin Constance Schirra.

Es ist rot, ich stehe mit meinem Auto an der Ampel. Vor mir steht ein Opel, der hat so einen Aufkleber in Form eines kleinen Jungen auf der Heckscheibe. Manche Eltern machen das ja gerne, ihren Nachwuchs mit Klebebildchen samt Namen am Auto anzeigen. Was steht denn da unter dem Aufkleber? „Darwin“ steht da. Vor mir im Auto sitzt Darwin, der berühmte Evolutionsbiologe, im Maxi-Cosi. Na sowas.

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

Klebekind auf dem Tesla

Aber gut, Elon Musk hat seinen Sohn X AE A-12 getauft, kurz X. Die jüngere Tochter bekam folgerichtig das folgende Y als Namen. Sollte Mr. Musk also Klebekinder auf seinem Tesla haben, stünde da XY. Die Welt ist doch verrückt geworden, denke ich da an der Ampel. Ich denke das dauernd.

Das erste Mal, ich weiß es noch, als ich an einer dieser damals nagelneuen gelben Packstationen stand, um ein viel zu großes Paket mithilfe eines 87-stelligen Codes aus einem viel zu kleinen Schubfach zu zerren. Seitdem immer wieder. Ich sammele nachgerade Beweise dafür, dass die Welt verrückt geworden ist.

Beweise einer verrückten Welt

Meine Liste ist bereits beachtlich lang. Achtung, nur ein paar ganz wenige Beispiele: Unser Verkehrsminister kann ein Tempolimit auf Autobahnen nicht einführen, weil er nicht genug Verkehrsschilder hat. Fliegen ist billiger als Bahnfahren. Für Kuhmilch gilt ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz, für Hafermilch nicht. Eine leibhaftige Frau hat ihren Mann verlassen, um einen leibhaftigen Roboter zu heiraten. Die Amerikaner können den orangenen Mann wieder zum Präsidenten wählen. Und machen es womöglich auch.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Mund-zu-Mund-Beatmung für einen Fadenwurm

Immer noch Rot, blöde Ampel. Zwischendurch denke ich dann immer mal: Ne, Quatsch, alles in Ordnung, die Welt ist nicht verrückt geworden, alles ganz normal. Ein schöner Zustand. Dauert nie lange. Kommt immer gleich der nächste Gegenbeweis, allein diese Woche: Ganz Rheinland-Pfalz empört sich darüber, dass das Landesamt für Mess- und Eichwesen den Verkauf halber Brote verboten hat, obwohl das Landesamt für Mess- und Eichwesen glaubhaft versichert hat, dass dem mitnichten so ist. Die bayrische Staatskanzlei gibt hunderttausende Euros für Fotos von König Markus aus, nur um den fast schon heilig lächelnden König Markus mit Gockel, mit Gänseblümchen, mit Gurke zu präsentieren. Wissenschaftler haben nach 46.000 Jahren Fadenwürmer aus dem Permafrost wiederbelebt.

Ich frage mich: warum? Und vor allem: Wie? Mund-zu-Mund-Beatmung? Hat ein Fadenwurm einen Mund? »Hey Siri, haben Fadenwürmer Münder?“ Da! Ich stelle meinem Telefon eine Frage! Und mein Telefon antwortet! Die Welt ist doch verrückt geworden. Grün, endlich, der Opel biegt links ab. Mensch, Darwin, mach‘s gut!