Die Mindestlohnkommission hat ihre Empfehlungen für eine kommende Anhebung vorgelegt. Danach soll der Mindestlohn in vier Stufen bis zum 1. Juli 2022 von derzeit 9,35 Euro auf 10,45 Euro steigen. In der Kommission sitzen Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften sowie Wissenschaftler. Die Regierung folgt meistens der Empfehlung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einer "guten Nachricht für rund zwei Millionen Arbeitnehmer". Dauer 0:55 min Mindestlohn soll erhöht werden Der Mindestlohn in Deutschland soll in den nächsten zwei Jahren von 9,35 Euro auf 10,45 Euro steigen - und zwar in vier Stufen. Das hat die zuständige Kommission vorgeschlagen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einer "guten Nachricht für rund zwei Millionen Arbeitnehmer".