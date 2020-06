Fünf Filialen in Baden-Württemberg sollen geschlossen werden, 300 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Für Wolfgang Krüger von Verdi liegen die Gründe in "wesentlichen Fehlentscheidungen" der Unternehmensführung. Dafür müssten die Beschäftigen nun "den Kopf hinhalten".

Die angeschlagene Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schießt bundesweit 62 Filialen. In Baden-Württemberg sollen die Warenhäuser in Mannheim, Stuttgart-Bad Cannstatt, Göppingen, Leonberg und Singen dicht gemacht werden. Das hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi heute nach Verhandlungen mit dem Unternehmen bekannt gegeben.

Fehlentscheidungen der Unternehmensführung

Auch wenn Corona die Situation der angeschlagenen Kaufhauskette verschärft habe, sieht Wolfgang Krüger vom Fachbereich Handel bei Verdi Baden-Württemberg die Schuld vor allem bei der Unternehmensführung: "Corona ist der Anlass, aber das Unternehmen hat in den letzten Jahren unter verschiedenen Führungen wesentliche Fehlentscheidungen getroffen. Wir haben immer darauf hingewiesen und ein schlüssiges Zukunftskonzept gefordert. Die Beschäftigten haben nicht die Ursachen gesetzt (...) müssen aber jetzt den Kopf hinhalten", sagte Krüger im SWR.

Dauer 2:49 min Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz Wolfgang Krüger, Fachbereich Groß- und Einzelhandel, Verdi Baden-Württemberg, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.

Transfergesellschaft für die betroffenen Mitarbeiter

Laut Krüger habe Verdi bei den Verhandlungen versucht, "rauszuholen, was möglich war. Mehr war nicht möglich." Den Gewerkschaftsvertretern sei immer wieder "die Pistole auf die Brust gesetzt" worden: Entweder gebe es mehr Zugeständnisse der Beschäftigten, oder es werde "abgewickelt". Für die betroffenen 300 Mitarbeiter, die ihren Job verlieren werden, sei die Situation schwierig. Als Erfolg für Verdi wertet Krüger, dass es eine Transfergesellschaft für sechs Monate geben soll, mit der Möglichkeit, sich fortzubilden.

Krüger kündigte an, Verdi werde jetzt mit den Betriebsräten in Kontakt treten, um den Betroffenen beizustehen. Es gehe darum, zu "retten, was möglich ist." Dazu gehöre auch, mit mehreren Stellen zu sprechen und unter anderem zu klären, ob man bei den Mieten eventuell "noch was machen kann". Verdi werde nicht aufgeben. "Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz", so Krüger im SWR.