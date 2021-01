per Mail teilen

Nach der Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst fordert die Gewerkschaft Verdi mehr Personal in Kliniken und der Pflegebranche. Dort gebe es nach wie vor einen großen Mangel, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der dpa. Die Beschäftigten von Bund und Kommunen erhalten schrittweise viereinhalb Prozent mehr Gehalt in den niedrigsten Entgeltgruppen und 3,2 Prozent in der höchsten. Intensivkräfte sollen bis zu zehn Prozent mehr Lohn erhalten.