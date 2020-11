Nach den lebensgefährlichen Schüssen auf einen orthodoxen Priester in Lyon sucht die Polizei nach dem Täter und den Hintergründen des Angriffs. Ein zunächst festgenommener Mann wurde wieder frei gelassen, teilte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf Justizkreise mit. Am Samstag hatte ein Unbekannter in der Stadt im Südosten Frankreichs mit einem Jagdgewehr zwei Schüsse auf einen 52 Jahre alten Geistlichen abgegeben, als dieser dabei war, die Kirche zu schließen. Der Vorfall war zunächst in Zusammenhang mit dem Messerangriff in einer Kirche in Nizza gebracht worden, bei dem ein 21-jähriger Tunesier vor wenigen Tagen drei Menschen getötet hatte.