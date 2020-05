per Mail teilen

Schritt für Schritt soll Sommerurlaub in der EU wieder möglich werden. Trotz Pandemie. Verbraucherschützer Oliver Buttler rät sogar dazu, jetzt zu buchen. Das Risiko hält er für gering.

Noch bis zum 14. Juni gilt die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das ist die höchste Warnstufe überhaupt und sie bedeutet, dass für die Zeit ihrer Gültigkeit gebuchte Pauschalreisen in der Regel storniert werden können, ohne dass es den Kunden etwas kostet. Das haben die Gerichte seit Jahren immer wieder bestätigt.

Dauer 5:19 min Sommerurlaub 2020: mit Einschränkungen, aber möglich Sommerurlaub 2020: mit Einschränkungen, aber möglich

Statt Warnung Reisehinweise

Die Reisewarnung soll aber nach dem 14. Juni durch länderspezifische Reisehinweise ersetzt werden. Das bedeutet, wer für die Zeit danach gebucht hat, sich aber wegen der Pandemie nicht wohl dabei fühlt, zu verreisen, der ist auf das Entgegenkommen des Veranstalters angewiesen. Einen Anspruch auf kostenfreie Stornierung hat er nicht.

Allerdings zeigten sich die Anbieter derzeit offen, für Umbuchungen, sagt Oliver Buttler, Reiseexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im SWR. Er meint: "Einfach auf den Veranstalter zugehen und nach einer Lösung fragen."

Bei neuer Reisewarnung auf der "sicheren Seite"

Und auch wer sich fragt, ob er denn überhaupt für den Sommer buchen soll, dem rät Verbraucherschützer Buttler dazu. Die Pandemielage habe sich in den meisten EU-Staaten entspannt.

Das Risiko sei kalkulierbar: "Wenn wieder eine Gefahrenlage entstehen sollte, dann wird auch wieder eine Reisewarnung ergehen, so dass man auf der sicheren Seite ist und kostenfrei stornieren kann", meint Butler.

Offen ist allerdings die Frage, was passiert, wenn sich die Lage während des Urlaubs wieder deutlich verschlechtert. Dann wären Quarantäne und Probleme bei der Rückkehr nach Deutschland durchaus möglich.

Urlaub mit Einschränkungen

Und über eines muss man sich allerdings klar sein: Der Urlaub im Corona-Sommer 2020 wird nicht wie gewohnt. Überall gelten strenge Hygienevorschriften. "Für den typischen Cluburlaub bedeutet das Abstriche, wenn der Pool oder andere Einrichtungen nicht wie gewohnt genutzt werden können."

Also vielleicht eher ein Natur- und Wanderurlaub? Oder ein Ferienhaus mit eigenem Pool? "Geschmackssache!", meint Verbraucherschützer Buttler. "Viele Leute waren wochenlang zu Hause gebunden. Da bietet es sich doch an, dass man in den Urlaub fährt, um von dem Corona-Stress runterzukommen."