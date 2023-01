Meinung: Özdemir greift ins Schlangennest

per Mail teilen

Das Terrarium im Wohnzimmer könnte bald leer stehen. Denn Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will die Haltung von exotischen Tieren in Deutschland verbieten. Ein längst überfälliges Verbot, meint Kirsten Tromnau.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) plant eine Positivliste für Haustiere. Diese Tiere dürften wir uns demnach künftig als Mitbewohner zulegen. Alle anderen Tiere gehörten dann nicht in private Hände. Cem Özdemir geht es dabei vorrangig um exotische Tiere wie Schlangen, Spinnen, Frösche …

Die Meinung von Kirsten Tromnau SWR

Allerdings hat sich um diese Tiere in Deutschland ein großer Markt entwickelt. Es gibt Messen, Exoten-Börsen, Züchter, Fachgeschäfte und sogar einen eigenen Verband. All jene, die an dem Geschäft mit Exoten verdienen, lehnen Özdemirs Pläne ab. Klar, sie fürchten um ihre Existenz.

Mehr Tierschutz per Gesetz

Dabei ist meiner Ansicht nach ein solches Verbot dringend überfällig. Tierheime, Auffangstationen und Zoos müssen schon seit Jahren immer mehr außergewöhnliche Tiere bei sich aufnehmen. Sie sind dort oftmals nicht von den Besitzern abgegeben worden, sondern wurden irgendwo ausgesetzt gefunden oder haben sich angeblich selbst befreit. Gerade bei entflohenen Giftschlangen kommt es immer wieder zu größeren und teuren Polizei- und Feuerwehreinsätzen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Kirsten Tromnau meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Eine artgerechte Haltung für Tiere aus Regenwaldgebieten oder Wüsten kann meines Erachtens auch das schönste Terrarium im Wohnzimmer nur schwer bieten. Aber da Cem Özdemir auf seiner To-Do-Liste gerade beim Tierschutz angelangt ist, könnte er sich auch gleich um die artgerechte Haltung von traditionellen Haustieren wie Hund, Katze und Kaninchen kümmern. Dies haben Tierschutzvereine übrigens schon vor über 20 Jahren gefordert. Getan hat sich bislang nichts.