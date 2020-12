An Silvester dürfen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Böller und Raketen verkauft werden. Das hat der Bundesrat beschlossen. So soll die Zahl der Unfälle in der Silvesternacht verringert werden, um die Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten. Der Bundesrat hat außerdem der Steuerpauschale fürs Homeoffice zugestimmt. Wer während der Corona-Krise von zu Hause arbeitet, kann in diesem und im nächsten Jahr jeweils bis zu 600 Euro in der Steuererklärung geltend machen.