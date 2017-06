Vaterschaftstest nach 28 Jahren Leichnam von Dali wird exhumiert

Hat der spanische Künstler Salvador Dali, der 1989 starb, eine Tochter? Ein Gericht in Madrid hat nun eine Untersuchung seines Leichnams angeordnet.

Es geht um eine Vaterschaftsklage. Die 61-jährige Pilar Abel Martinez behauptet, die uneheliche Tochter Dalís und eines seiner ehemaligen Dienstmädchen zu sein. Sie lebt in Figueres, in der spanischen Region Katalonien – aus der Stadt stammte auch Dalí. Die Spanierin hatte zwei Jahre lang versucht, den Vaterschaftstest gerichtlich durchzusetzen – nun mit Erfolg. Das zuständige Gericht in Madrid erklärte: Da keine andere DNA-Spuren Dalis existierten, müsse sein Leichnam exhumiert und eine Probe im Nationalen Toxikologischen Institut untersucht werden.