Drei Tage vor der Präsidentenwahl in den USA haben viele Menschen schon die Möglichkeit genutzt, ihre Stimme frühzeitig abzugeben. Beim so genannten Early Voting haben sich in zahlreichen Bundesstaaten lange Warteschlangen vor den Wahllokalen gebildet. Wegen der Pandemie wird auch eine Rekordzahl an Briefwählern erwartet. Mehr als 92 Millionen Amerikaner haben bis heute gewählt. Das entspricht nach Angaben von Wahlforschern bereits gut zwei Drittel der Stimmen, die bei der Wahl vor vier Jahren insgesamt abgegeben worden sind.