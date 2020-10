Vor einer Woche lag US-Präsident Trump noch wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus. Jetzt trat er erstmals wieder öffentlich auf. Sein Arzt erklärte, er sei nicht mehr ansteckend.

Nur zehn Tage nach seiner Covid-19-Diagnose gilt US-Präsident Donald Trump als nicht mehr ansteckend und darf offiziell alle Wahlkampfaktivitäten wieder aufnehmen. Das attestierte ihm sein Leibarzt Sean Conley. Ein Corona-Test habe ergeben, dass sich das Virus nicht mehr aktiv vermehre. Trump stelle nach den "gegenwärtig anerkannten Standards" kein Übertragungsrisiko für andere mehr dar.

Erster öffentlicher Auftritt seit Corona-Diagnose

Ein paar Stunden zuvor hatte Präsident Trump erstmals seit seiner Corona-Diagnose einen öffentlichen Auftritt absolviert. Vom Balkon des Weißen Hauses sprach er zu ein paar hundert Anhängern, die sich auf dem Rasen versammelt hatten. Wie bei früheren Auftritten lobte er sich im Wesentlichen selbst und präsentierte sich als Law-and-Order-Präsident. Krankheitssymptome wie Kurzatmigkeit oder Husten waren während seiner kurzen Rede nicht festzustellen. Sie war mit weniger als 20 Minuten ungewöhnlich kurz: Bei solchen Anlässen spricht Trump sehr oft länger als eine Stunde.

Trump selbst erklärte in einem telefonischen Interview mit dem Sender Fox News am Sonntag, er fühle sich "fantastisch". Auf Twitter schrieb er, er sei nun "immun" und könne das Virus "nicht weitergeben".

Twitter versah diese Nachricht Trumps mit einer Warnung vor Falschinformationen. Der Tweet habe gegen Regeln zur "Verbreitung irreführender und womöglich gesundheitsschädlicher Informationen" beim Thema Covid-19 verstoßen.

Trump will so schnell wie möglich Wahlkampf fortsetzen

Gut drei Wochen vor der Wahl liegt Trump in Umfragen hinter seinem Rivalen Joe Biden. Auch deswegen will er so schnell wie möglich wieder Wahlkampf machen. Als nächstes geplant sind Wahlkampfveranstaltungen in Florida, Pennsylvania und Iowa.