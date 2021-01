Deutschland und die USA sollen einen Neuanfang in ihrer Beziehung wagen - egal, ob der Wahlsieger am 3. November Donald Trump oder Joe Biden heißt. Dazu hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der "Welt am Sonntag" aufgerufen. Es brauche ein neues gemeinsames Verständnis der globalen Spielregeln, die in den vergangenen Jahren von diversen Seiten verletzt worden seien. Maas schreibt weiter, von den derzeitigen Differenzen im transatlantischen Verhältnis würde auch profitiert - und zwar in Moskau und in Peking. Maas kündigte an, dass die Bundesregierung der neuen US-Regierung zeitnah Vorschläge unterbreiten werde.