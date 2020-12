Die USA bestrafen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Fatou Bensouda. Das kündigte US-Außenminister Mike Pompeo an. Durch die Sanktionen kann beispielsweise Besitz in den USA eingefroren werden. Pompeo sagte außerdem, nicht alle Mitarbeiter des Strafgerichtshofs ICC bekämen wie gewünscht Visa. Hintergrund ist, dass dieser mögliche Kriegsverbrechen in Afghanistan untersucht, was sich auch gegen US-Soldaten richten könnte. Die USA lehnen den ICC in Den Haag seit Jahren strikt ab. Der Gerichtshof verfolgt neben Kriegsverbrechen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.