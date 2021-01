per Mail teilen

Wahlkampfreden, die zu Schlammschlachten ausarten, persönliche Diffamierungen des politischen Gegners und "alternative" wissenschaftliche Fakten: Der in den USA lebende Wissenschaftler Thomas Südhof fürchtet um den Zustand der US-Gesellschaft.

"Ich habe einfach Angst um die Zukunft, wenn wir als Gesellschaft nicht mehr offen darüber diskutieren können, was wirklich wahr ist und was erfunden ist." Thomas Südhof, Medizin-Nobelpreisträger (2013) im SWR

Der das sagt, ist nicht irgendwer, sondern der deutsche Medizin-Nobelpreisträger Thomas Südhof. 2013 erhielt er zusammen mit zwei amerikanischen Kollegen den Medizin-Nobelpreis für die Forschung zur Kommunikation zwischen Nervenzellen im Gehirn. Seit 37 Jahren lebt und forscht Südhof in den USA. Er hat auch die politische Situation in dem Land genau beobachtet und meint - vor allem ausgelöst durch den derzeitigen Wahlkampf - dass wissenschaftliche Fakten ignoriert oder verdreht würden.

Probleme vergrößerten sich in der Trump-Präsidentschaft

Seitdem US-Präsident Donald Trump regiere, sei es zweifellos "schwieriger geworden, den Wert von Wissenschaft als unparteiische Wahrheit darzustellen", sagte Südhof im SWR. Den Politikern und vor allem denen aus der Umgebung Trumps passe es nicht, was die wissenschaftlichen Wahrheiten seien. Als Beispiel nannte Südhof die Diskussion um den Klimawandel. Es gebe keinen Zweifel daran, dass er existiere und "zu einem beträchtlichen Teil auf menschliches Verhalten zurückzuführen ist." In der Öffentlichkeit würde es jedoch so dargestellt, als gebe es daran noch wissenschaftliche Zweifel.

Hoffnung auf Joe Biden als nächsten US-Präsidenten

Die Menschen müssen wieder verstehen, dass Forschung "etwas Positives" ist, sagte Südhof. Das einzige Ziel der Wissenschaftler sei es, "materielle Wahrheit" zu erforschen. Das Problem sei jedoch, dass in den USA eine große Skepsis gegenüber den "Eliten" gewachsen sei. Der Medizin-Nobelpreisträger hofft, dass sich das unter einer Präsidentschaft des Trump-Herausforderers Joe Biden von den Demokraten ändern könnte. Dieser habe eine viel "objektivere und rationalere" Herangehensweise und - im Gegensatz zu Trump - keine "Ego-Probleme", meint Südhof. Der Wissenschaft würde ein Präsident Biden zugutekommen.