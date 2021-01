per Mail teilen

Das letzte TV-Duell zwischen dem republikanischen Amstinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten um den Job im Weißen Haus ist geschlagen. Diesmal ging es deutlich gesitteter zu und das könnte Trump helfen.

Er hat wohl auf seine Berater gehört, meint der Politikwissenschaftler Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies. Im SWR sagte er, "Trump ist durch diese professionelle Vorstellung noch im Rennen geblieben." Thunert meint damit den Auftritt des US-Präsidenten vor den Fernsehkameras gegen seinen Kontrahenten Joe Biden. Im Gegensatz zum ersten TV-Duell verlief die Debatte viel ruhiger und gesitteter. Das habe auch daran gelegen, dass das Mikrofon stummgeschaltet werden konnte, wenn der andere sprach, so der Politikwissenschaftler.

Trumps Wiederwahl-Chancen wohl trotzdem eher schlecht

Thunert bezweifelt aber, dass Trump durch diesen Fernsehauftritt das Ruder noch einmal herumreißen konnte. Das zeigen auch erste Umfragen nach dem TV-Duell. Auch danach gilt Herausforderer Biden nach wie vor als Favorit für das Präsidentenamt. Das habe vor allem damit zu tun, weil Biden "Stabilität verkörpert."

In erster Linie, so der Politikwissenschaftler, sei Biden kein Visionär, sondern er habe zum Beispiel Ideen, wie man das Land aus der Corona-Pandemie herausführen könne. Das werde von den Menschen in den USA anerkannt. Thunert meint deshalb, dass es für Herausforderer Biden jetzt nur noch darum gehe "das Rennen ins Ziel zu bringen." Trotzdem sei es wieder etwas offener geworden, seit der letzten Nacht.

Viele Menschen haben bereits gewählt

Bisher war vor allem der Südstaat Florida fest in der Hand der Republikaner. Das hat sich sich offenbar geändert. Umfragen unter Wählern, die dort zum Beispiel bereits per Briefwahl abgestimmt haben, hätten ergeben, dass "bis zu 70 Prozent für Biden sind", sagt Thunert.

US-Präsident Trump versuche jetzt noch in einer Art "Blitzkrieg" auf verschiedenen Flughäfen, unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen oder andere umzustimmen.