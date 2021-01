Rund drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben sich schon mehr als zehn Millionen Menschen an der Frühwahl beteiligt. Nach Angaben von Wissenschaftlern der Universität von Florida ist das deutlich mehr als 2016. Die Frühwahl ist entweder per direkter Stimmabgabe an bestimmten Orten oder per Brief möglich.