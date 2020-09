Nach dem Tod der US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg streiten Demokraten und Republikaner um ihre Nachfolge. Es handelt sich um eine Schlüsselposition im US-Justizsystem. Mit der Auswahl eines Verfassungsrichters kann der Präsident die Rechtsprechung und damit das gesellschaftliche Klima in den USA weit über seine Amtszeit hinaus beeinflussen. Die Demokraten fordern, dass ihr Posten erst nach der Präsidentschaftswahl im November neu besetzt wird. Sie befürchten, dass US-Präsident Donald Trump mit einem Kandidaten die konservative Mehrheit am Supreme Court weiter ausbaut. Ginsburg starb im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Trump erinnerte an eine "Titanin des Rechts". Ex-Präsident Barack Obama nannte die Richterin eine "Kriegerin für die Gleichberechtigung der Geschlechter".