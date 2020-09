per Mail teilen

Nach Angelique Kerber hat auch der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Hamburger gewann gegen den Franzosen Adrian Mannarino in vier Sätzen. Jan-Lennard Struff aus Warstein ist dagegen ausgeschieden. Er unterlag dem Weltranglistenersten Novak Djokovic in drei Sätzen.