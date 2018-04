US-mexikanische Grenze Trump will Nationalgarde einsetzen

Die mexikanische Regierung hat die USA vor einer Verschlechterung der Beziehungen gewarnt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angeordnet, Teile der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko zu verlegen.

US-Präsident Donald Trump

Eine entsprechende Erklärung hat Trump am Mittwochabend unterzeichnet. So lange es keine Mauer gebe, sollten die Reservisten den Grenzschutz unterstützen. Die Gesetzlosigkeit an der Südgrenze der USA sei unvereinbar mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volkes.

Wie viele Mitglieder der Nationalgarde entsendet werden, für wie lange und für was sie wo eingesetzt werden und was der Einsatz kosten wird - all diese Fragen sind noch offen. Schon Trumps Vorgänger, George W. Bush und Barack Obama, hatten insgesamt 7.000 Nationalgardisten an die Grenze geschickt, um den Schutz zu verstärken. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind jedoch per Gesetz begrenzt.

Zahl der Grenzübertritte stark gesunken

Illegale Einwanderer aus Mexiko warten auf einen geeigneten Zeitpunkt, um über die Grenze in die USA zu gelangen (Archivfoto).

Warum Trump gerade jetzt den Einsatz angeordnet hat, ist unklar. Die Zahl der Grenzübertritte ist auf einem historischen Tief. Seit Anfang der 70er-Jahre waren die Zahlen insgesamt nicht mehr so niedrig. Beobachter vermuten, dass Trump vor allem ein Signal an seine Anhänger schicken möchte. Schließlich war der Mauerbau zu Mexiko eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Um das in die Tat umzusetzen, fehlt bislang allerdings das Geld. Das müsste der Kongress bewilligen.

Der mexikanische Senat kritisierte Trumps Pläne. In einer einstimmigen Erklärung forderten die Senatoren die Regierung dazu auf, die geplante Zusammenarbeit mit den USA gegen das organisierte Verbrechen und die Kooperation beim Thema Einwanderung auszusetzen.