Der neue US-Präsident Joe Biden liberalisiert die Einwanderungspolitik. Er unterzeichnete drei Dekrete. Sie sehen vor, dass die in den USA lebenden Migranten leichter eingebürgert werden können. Biden setzte außerdem eine Arbeitsgruppe ein, die Familien zusammenführen soll, die an der Grenze zu Mexiko getrennt wurden. Damit beendet der neue US- Präsident die restriktive Einwanderungspolitik seines Amtsvorgängers Donald Trump.