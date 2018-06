US-Dirigent Levine gefeuert

Nach Missbrauchs-Vorwürfen hat die Metropolitan Oper in New York ihren langjährigen Star-Dirigenten James Levine entlassen. Das hat sie am Montagabend mitgeteilt. Als Grund führte ein Sprecher des Hauses glaubwürdige Beweise an, wonach Levine mehrfach junge Musiker sexuell missbraucht und belästigt habe. Deshalb werde jegliche Zusammenarbeit mit ihm beendet. Der 74-jährige Levine selbst bestreitet die Missbrauchs-Vorwürfe. Er war 40 Jahre lang Musikdirektor des Orchesters der Metropolitan Oper.