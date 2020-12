per Mail teilen

Ein Gericht in Hongkong hat den Demokratie-Aktivisten Joshua Wong zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der 24-Jährige muss für 13,5 Monate ins Gefängnis. Die Mitangeklagten Agnes Chow und Ivan Lam wurden zu zehn beziehungsweise sieben Monaten Haft verurteilt. Die Anklage hatte den Dreien vorgeworfen, vergangenes Jahr an einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Regierung vor der Hongkonger Polizeizentrale dabei gewesen zu sein. Wong ist einer der prominentesten Demokratie-Aktivisten Hongkongs. Er wurde 2014 weltbekannt durch seine zentrale Rolle bei den Regenschirmprotesten für freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone.