Im Strafprozess um die Insolvenz des Esslinger Windpark-Entwicklers Windreich ist Unternehmensgründer Willi Balz wegen Betruges zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Nach 70 Tagen Verhandlung stand für das Landgericht Stuttgart fest: der ehemalige Windreich-Chef Willi Balz ist schuldig - der Insolvenzverschleppung, des Betruges, der Untreue und Unterschlagung und auch des Insiderhandels. Mit dem Strafmaß von vier Jahren und sechs Monaten Haft blieb das Gericht nur geringfügig unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte für Balz fünf Jahre und drei Monate Haft beantragt. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer hingegen einen Freispruch für den 60-jährigen Angeklagten gefordert.

Am Ende nur heiße Luft? 2013 musste der Windpark-Entwickler Windreich Insolvenz anmelden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Gericht bejaht auch Vorwurf der Insolvenzverschleppung

Die Firma Windreich mit Sitz in Wolfschlugen im Kreis Esslingen hatte sich seit 1999 auf die Konzeption und den Bau von Windkraftanlagen an Land und auf hoher See spezialisiert. Im September 2013 musste das Unternehmen allerdings Insolvenz anmelden. Die Anklage hatte Unternehmensgründer Balz deswegen vorgeworfen, schon eineinhalb Jahre zuvor zahlungsunfähig gewesen zu sein. Dem schloss sich in seiner Urteilsverkündung nun auch das Gericht an.

Verfahren gegen Mitangeklagte wurden eingestellt

Im Rahmen der Windreich Insolvenz wurde auch gegen den FDP-Politiker und ehemaligen Landes-Wirtschaftsminister Walter Döring ermittelt, der bei Windreich im Vorstand saß. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Julian Stratenschulte

Ursprünglich waren acht Personen angeklagt, darunter auch der ehemalige baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Döring, der bei Windreich im Vorstand saß. Das Verfahren gegen ihn und die anderen sechs Angeklagten war jedoch eingestellt worden. Übrig blieb am Ende nur Balz, der einst als Pionier für Windkraftanlagen zur Stromerzeugung auf dem Meer galt.